The Beauty, la graphic novel ideata da Jeremy Haun e Jason A. Hurley, si distingue per il suo tono crudo e intenso. Con una narrazione semplice ma efficace, esplora temi di tensione, dubbio e paura, offrendo un approccio originale alla nona arte che si presta a un'eventuale trasposizione nel cinema o nella televisione. Un’opera che invita a riflettere sui limiti della bellezza e sulla sua influenza nella società contemporanea.

Che la graphic novel ideata da Jeremy Haun e Jason A. Hurley avesse il potenziale per fare il salto dalla nona alla settima arte non c’erano dubbi: The Beauty è un fumetto crudo, intenso e originale, che parte da un presupposto semplice, ma efficacissimo e capace di instillare il giusto livello di tensione, dubbio e paura. Se poi al timone della trasposizione cinematografica, sotto forma di serie tv di alto livello e ad alto budget (sorretta dall’impalcatura di Disney+) c’è Ryan “ American Horror Show ” Murphy, che si sia fan o meno del suo lavoro era comunque scontato che la componente orrorifica non sarebbe stata trascurata. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - The Beauty Disney+ Anteprima, chi bello vuole apparire… è disposto anche a morire?

Leggi anche: Carlo Conti: «Sanremo? Ogni anno c'è chi vuole partecipare e chi si defila. È il bello del Festival»

Meghan Markle, Re Carlo si rifiuta di vedere Harry: “Non vuole apparire debole”Recenti dichiarazioni rivelano che Re Carlo si rifiuta di incontrare Harry, temendo di sembrare debole.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: The Beauty: alle Terme di Diocleziano a Roma l’anteprima italiana della serie; MasterChef, serata agrodolce con ospite speciale. Le anticipazioni; La nuova serie di FX The Beauty è stata presentata in anteprima al MoMA di New York.

La notte romana di The Beauty, nuova serie thriller di Disney +: il cast tra le bellezze della CapitaleL'evento alle Terme di Diocleziano con il cast della serie originale drama di FX, poi il videomapping con Evan Peters, Anthony Ramos, Jeremy Pope, Ashton Kutcher e Rebecca Hall a Fontana di Trevi ... romatoday.it

FX The Beauty, la recensione della Serie Tv di Disney+FX The Beauty, la recensione della nuova serie di Disney+ con - tra gli altri - Ashton Kutcher e Bella Hadid. superguidatv.it

La notte romana di "The Beauty", nuova serie thriller di Disney +: il cast tra le bellezze della Capitale ift.tt/N4n2Jel x.com

The Beauty è la nuova serie FX disponibile su Disney+ e firmata da Ryan Murphy, con un cast da urlo. E potete stare tranquilli, li sentirete tutti urlare. Perché The Beauty parla di ciò che tutti gridano di voler essere, al limite dell’ossessione: più belli, più magri, p - facebook.com facebook