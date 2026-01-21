Terzo valico Giampedrone | Scavi completati nella primavera 2027

Durante il consiglio regionale del 20 gennaio 2026, Simone D'Angelo (Pd) ha chiesto alla Giunta un aggiornamento sui tempi di completamento del Terzo Valico dei Giovi. Secondo le dichiarazioni di Giampedrone, gli scavi sono previsti completati entro la primavera del 2027. Questa informazione rappresenta un passo importante nel monitorare lo sviluppo dell’opera, fondamentale per migliorare la rete ferroviaria e i collegamenti regionali.

In occasione del consiglio regionale di martedì 20 gennaio 2026 Simone D'Angelo (Pd) ha chiesto alla Giunta un aggiornamento sui tempi per completare il terzo valico dei Giovi.Il consigliere ha ricordato che il viceministro Rixi, il 25 luglio 2025, dichiarò che il Governo vuole concludere le.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Leggi anche: Terzo valico Giovi: a che punto sono gli scavi per la galleria più lunga d'Italia

Leggi anche: Terzo Valico, completato il 94% degli scavi: mancano meno di 4 km di gallerie

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Terzo Valico, scavi finiti nel 2027. D’Angelo (Pd): Ai liguri è stata raccontata una favola; Terzo Valico, scavi finiti nel 2027. D’Angelo (Pd): Ai liguri è stata raccontata una favola; Regione: in Consiglio, presentata la nuova giunta.

Terzo valico, Giampedrone: Scavi completati nella primavera 2027Giampedrone ha aggiunto che il completamento degli scavi è previsto nella primavera 2027 mentre il 'sestuplicamento' tra Principe e Brignole sarà completato a giugno 2026. L'assessore ha precisato che ... genovatoday.it

Terzo Valico, scavi finiti nel 2027. D’Angelo (PD): Ai liguri è stata raccontata una favolaGenova. Gli scavi delle gallerie del Terzo Valico sono oltre il 94% e il loro completamento è previsto nella primavera 2027. È l’ultimo aggiornamento sul cronoprogramma fornito dal commissario straord ... msn.com

https://www.giornale7.it/sostanze-pericolose-per-la-salute-scoperte-nel-2025-nei-pozzi-del-cantiere-terzo-valico/ - facebook.com facebook

Con investimenti complessivi che sfiorano i 36 miliardi e con nodi strategici come Terzo Valico e Torino–Lione ora in fase decisiva, il #Piemonte è al centro di una strategia infrastrutturale nazionale come snodo europeo della mobilità e della logistica. LEGGI x.com