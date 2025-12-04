Terzo valico Giovi | a che punto sono gli scavi per la galleria più lunga d' Italia

Restano solo 3,5 chilometri da scavare per completare le gallerie di linea del Terzo Valico dei Giovi, realizzato dal General Contractor guidato da Webuild per conto di Rete Ferroviaria Italiana, con il supporto della società di ingegneria Italferr, entrambe società del Gruppo Fs Italiane, sotto. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Terzo valico Giovi: a che punto sono gli scavi per la galleria più lunga d'Italia

Altri contenuti sullo stesso argomento

Bucci su ex Ilva e scontri a margine dell'abbattimento del diaframma del Terzo Valico "Mi auguro che non ci siano tensioni. Io farò il mio lavoro domani al ministero. E continuerò a farlo" - facebook.com Vai su Facebook

Terzo valico Giovi: a che punto sono gli scavi per la galleria più lunga d'Italia - Superati i 50 km su 54 km totali, siamo al 94% degli scavi in galleria sul totale del tracciato Restano solo 3,5 chilometri da scavare per completare le gallerie di linea del Terzo Valico dei Giovi, r ... Secondo genovatoday.it

Terzo Valico, Commissario Mauceri: "Entro Natale giù il diaframma Val Lemme-Castagnola" - " I lavori di scavo del Terzo Valico vanno avanti, siamo vicinissimi all'abbattimento del diaframma tra la Val Lemme e Castagnola (Alessandria) che penso possa avvenire già prima di Natale, facendo i ... Si legge su msn.com

Terzo Valico, secondo bando per l'armamento della ferrovia - Il Cociv, il consorzio a cui è affidata la realizzazione del Terzo Valico dei Giovi, prova di nuovo ad assegnare il bando da 135 milioni di euro per l’armamento ferroviario. Da rainews.it

Salvini: "Terzo valico Genova scavato al 91 per cento" - L'avanzamento complessivo degli scavi delle gallerie del Terzo Valico dei Giovi 'e' al 91% del totale delle opere in sotterraneo'. Come scrive ilgiornale.it

Terzo Valico, entro Natale giù il diaframma Val Lemme-Castagnola - "I lavori di scavo del Terzo Valico vanno avanti, siamo vicinissimi all'abbattimento del diaframma tra la Val Lemme e Castagnola (Alessandria) che penso possa avvenire già prima di Natale, facendo i ... ansa.it scrive

Costa (Confindustria): "Terzo valico e piano regolatore portuale i grandi assenti" - Il vice presidente di Confindustria con delega a porti e logistica affronta i temi caldi, partendo dal Terzo valico e dal piano regolatore portuale ... Secondo primocanale.it