La tempesta Harry ha interessato le regioni di Sicilia, Calabria e Sardegna, portando piogge intense e mareggiate significative. Le previsioni del climatologo Betti indicano un aumento delle condizioni meteorologiche avverse, con possibili conseguenze per le zone colpite. È importante seguire le allerte meteo e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza delle persone e delle proprietà.

La tempesta Harry ha colpito duramente Sicilia, Calabria e Sardegna con piogge eccezionali e mareggiate. Nelle prossime ore il meteo migliorerà, ma resta alta l’attenzione per i rischi residui e la fragilità del territorio. Le previsioni del climatologo Giulio Betti.🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Meteo, il climatologo Betti: “Piogge, freddo intenso e neve: ci aspetta un cambio di scenario netto”

Intense piogge, venti e mareggiate: le previsioni meteo sull'AgrigentinoLe previsioni meteo sull'Agrigentino indicano un peggioramento tra lunedì e mercoledì, causato dall'arrivo di una circolazione ciclonica dal nord Africa.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Cronaca meteo. Il ciclone Harry entra nel vivo, maltempo estremo, venti di tempesta, evacuazioni e danni. Situazione ed evoluzione prossime ore; Tempesta Harry, le previsioni del climatologo Betti: Piogge e mareggiate intense, seguite le allerte meteo; Allerta Meteo, gli ultimi aggiornamenti fanno paura: il Mega-Ciclone Harry è la tempesta del secolo. Quattro Nazioni in allarme massimo; Sicilia, allarme per l'arrivo della tempesta Harry: barricate di sabbia contro le mareggiate. Video.

Tempesta Harry, le previsioni del climatologo Betti: Piogge e mareggiate intense, seguite le allerte meteoLa tempesta Harry ha colpito duramente Sicilia, Calabria e Sardegna con piogge eccezionali e mareggiate. Nelle prossime ore il meteo migliorerà, ma resta alta l’attenzione per i rischi residui e la ... fanpage.it

Allerta Meteo, l’avviso dell’Aeronautica Militare fa paura: in Calabria e Sicilia il Ciclone Harry sarà un evento eccezionaleScatta l’allerta meteo per l’impatto della tempesta Harry, che nelle prossime ore interesserà diverse regioni del Paese con condizioni atmosferiche particolarmente severe. Le previsioni indicano piogg ... strettoweb.com

LIVE Ciclone Harry in Sicilia, arriva la fase più intensa della tempesta sulla costa messinese: black out a Santa Teresa di Riva - facebook.com facebook

Tempesta #Harry in #Sicilia, l’appello: “servono risorse straordinarie subito” x.com