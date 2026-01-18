Intense piogge venti e mareggiate | le previsioni meteo sull' Agrigentino

Le previsioni meteo sull'Agrigentino indicano un peggioramento tra lunedì e mercoledì, causato dall'arrivo di una circolazione ciclonica dal nord Africa. Ci attenderanno intense piogge, venti sostenuti e mareggiate lungo le coste esposte, influenzando le condizioni del territorio e le attività locali. È importante monitorare gli aggiornamenti per adottare le precauzioni necessarie in questa fase di condizioni atmosferiche avverse.

Sensibile peggioramento del tempo su tutta la Sicilia tra lunedì e mercoledì per la risalita dal nord Africa di una profonda circolazione ciclonica che porterà piogge intense e venti molto forti con estese mareggiate lungo le coste esposte. Sulla città di Agrigento - secondo le previsioni del meteorologo Carlo Migliore di 3bmeteo - nubi in aumento e prime piogge sin dalla giornata di lunedì. Maltempo martedì con piogge estese e insistenti anche a carattere di nubifragio. Graduale miglioramento mercoledì ma ancora con il rischio di rovesci seppur a carattere isolato. Più sole da giovedì ma entro il weekend torna qualche pioggia. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Leggi anche: Cicloni sull’Italia e piogge intense, drastico cambiamento meteo: le previsioni Leggi anche: Nuova perturbazione sull’Italia, settimana al via tra piogge intense e neve: le previsioni meteo Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Previsioni meteo per la Sicilia di domani sabato 10 gennaio Nuove piogge in arrivo, anche intense al Sud: le previsioni meteo di domenica 18 gennaio -> https://tinyurl.com/yuuh47at - facebook.com facebook Tempesta di scirocco e piogge molto intense: ipotesi ciclone mediterraneo in Sardegna x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.