Intense piogge venti e mareggiate | le previsioni meteo sull' Agrigentino

Le previsioni meteo sull'Agrigentino indicano un peggioramento tra lunedì e mercoledì, causato dall'arrivo di una circolazione ciclonica dal nord Africa. Ci attenderanno intense piogge, venti sostenuti e mareggiate lungo le coste esposte, influenzando le condizioni del territorio e le attività locali. È importante monitorare gli aggiornamenti per adottare le precauzioni necessarie in questa fase di condizioni atmosferiche avverse.

Sensibile peggioramento del tempo su tutta la Sicilia tra lunedì e mercoledì per la risalita dal nord Africa di una profonda circolazione ciclonica che porterà piogge intense e venti molto forti con estese mareggiate lungo le coste esposte. Sulla città di Agrigento - secondo le previsioni del meteorologo Carlo Migliore di 3bmeteo - nubi in aumento e prime piogge sin dalla giornata di lunedì. Maltempo martedì con piogge estese e insistenti anche a carattere di nubifragio. Graduale miglioramento mercoledì ma ancora con il rischio di rovesci seppur a carattere isolato. Più sole da giovedì ma entro il weekend torna qualche pioggia. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

