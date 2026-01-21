Teatro e riscatto | al San Paolo il successo del musical nato per finanziare la ristrutturazione della chiesa

Al San Paolo, il musical nato per finanziare la ristrutturazione della chiesa dimostra come il teatro possa essere uno strumento di riscatto sociale. Un progetto che unisce creatività e comunità, offrendo un’opportunità di crescita e recupero attraverso l’arte. Un esempio di come il teatro possa contribuire al miglioramento del tessuto sociale, restituendo valore e speranza a chi ne ha più bisogno.

Il teatro come forma di riscatto sociale, mezzo per 'restituire' qualcosa alla comunità da cui nasce il gesto creativo. E questo vale ancora di più quando si parla di una periferia, un messaggio che traspare forte dalle parole di Piero Quarto, regista tra i fondatori della Compagnia teatrale.

