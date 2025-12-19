Bando della Regione per la ristrutturazione dei vigneti pronti 38 milioni per finanziare 2.700 aziende

È stata pubblicata la graduatoria definitiva delle domande ammesse agli aiuti del bando Ocm vino "Ristrutturazione e riconversione vigneti", campagna 2025-2026, inserito nel Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo 2023-2027.Tutte le domande pervenute (oltre 900) sono state.

Intervento della Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti, campagna 2025/2026 - 190710 del 30 aprile 2025 il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha prorogato al 15 maggio 2025 il termine per la presentazione delle domande di ... regione.lazio.it

Sostegno alla Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti, avviso ai beneficiari per le campagne di aiuto 2023/2024 e 2024/2025 - con la pubblicazione sul sito istituzionale AGEA delle Istruzioni Operative di AGEA Organismo Pagatore n. regione.lazio.it

Imprese agricole venete: contributi per la riqualificazione energetica. La Regione Veneto mette a disposizione 15 milioni di euro per sostenere le aziende agricole che investono in efficienza energetica, ristrutturazione di fabbricati e impianti. Il bando finanzia i - facebook.com facebook

E' aperto il bando a sportello della Regione Piemonte " PRE.SI. - Prevenzione della produzione dei rifiuti, simbiosi industriale" bandi.regione.piemonte.it/contributifina… x.com

