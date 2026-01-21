Tarquinia tra le dieci finaliste per la Capitale italiana della Cultura 2028

Tarquinia è stata selezionata tra le dieci città finaliste in lizza per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028. La candidatura rappresenta un riconoscimento importante per il patrimonio storico e culturale della città, che si distingue per il suo patrimonio archeologico e le tradizioni locali. La decisione finale sarà annunciata nei prossimi mesi, mentre Tarquinia continua a valorizzare le sue eccellenze culturali e artistiche.

Tarquinia, 21 gennaio 2026 – Tarquinia entra nella rosa delle dieci città finaliste in corsa per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028. Il Comune, candidato insieme ai centri della Destination Management Organization Etruskey, porta in finale il dossier “La cultura è volo”. “L’ingresso tra le dieci finaliste è il segno di un territorio vitale, capace di lavorare in modo unitario”, afferma il sindaco Francesco Sposetti, tornando a sottolineare il valore politico e amministrativo del risultato raggiunto con la rete Etruskey, che coinvolge Allumiere, Barbarano Romano, Blera, Canale Monterano, Cerveteri, Civitavecchia, Ladispoli, Montalto di Castro, Monte Romano, Santa Marinella e Tolfa.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Tarquinia tra le 10 finaliste per la Capitale italiana della cultura 2028Tarquinia si distingue tra le dieci finaliste per la candidatura a Capitale italiana della cultura 2028. Tarquinia tra le 10 finaliste per la Capitale italiana della cultura 2028Tarquinia si distingue tra le dieci città finaliste per la candidatura a Capitale italiana della cultura 2028. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. TARQUINIA . CAPITALE DELLA CULTURA . FRANCESCO SPOSETTI Argomenti discussi: Tarquinia tra le 10 finaliste per la Capitale italiana della cultura 2028; Capitale Italiana della Cultura 2028, Tarquinia nella rosa delle dieci finaliste; Capitale italiana della cultura 2028, Tarquinia è tra le 10 città finaliste; Cultura, il sindaco di Tarquinia: Grande orgoglio essere tra finaliste Capitale italiana 2028. Tarquinia tra le dieci finaliste per la Capitale italiana della Cultura 2028Tarquinia è tra le dieci finaliste per Capitale italiana della Cultura 2028 con il dossier La cultura è volo e la rete Etruskey. Audizione il 27 febbraio alle 15.15 in streaming sul canale YouTube d ... ilfaroonline.it La cultura è volo: Cerveteri con Tarquinia capofila tra le dieci finaliste di Capitale Italiana della CulturaIl progetto di candidatura condiviso tra i Comuni della DMO Etruskey, con Tarquinia Comune capofila, entra nella rosa delle dieci finaliste selezionate dal Ministero della Cultura Cerveteri, insieme ... terzobinario.it “Tarquinia è tra le dieci finaliste per il titolo di capitale italiana della Cultura 2028” Provincia - Il sindaco Francesco Sposetti: "È un risultato che premia una comunità viva, una rete di collaborazioni ampia e coesa" - La proclamazione a marzo ARTICOLO: https:// facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.