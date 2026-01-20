Tarquinia tra le 10 finaliste per la Capitale italiana della cultura 2028

Tarquinia si distingue tra le dieci città finaliste per la candidatura a Capitale italiana della cultura 2028. Con il suo patrimonio storico e culturale, la città si impegna a valorizzare le proprie eccellenze e a promuovere un patrimonio che attraversa i secoli. La candidatura rappresenta un’occasione importante per condividere e sviluppare il patrimonio etrusco e locale, rafforzando il ruolo di Tarquinia come centro di cultura e identità.

Capitale italiana della cultura 2028, il sogno di Tarquinia continua. La cittadina etrusca è nella rosa delle dieci candidature finaliste per il titolo. La comunicazione è arrivata dal ministero della Cultura, che ha selezionato i progetti ritenuti più convincenti tra i ventitré presentati. È prevista per il 27 febbraio l'audizione pubblica al Ministero, 60 minuti a disposizione per presentare il proprio progetto. Le altre finaliste sono: Anagni (Frosinone), Ancona, Catania, Colle di Val d'Elsa, Gravina in Puglia, Massa, Mirabella Eclano, e Sarzana.

