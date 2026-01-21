Sui palchi di mezzo mondo c’è un pezzo di Umbria | ecco Formula B il paradiso delle chitarre

Formula B rappresenta l’incontro tra passione e professionalità nel mondo della musica. Nato dall’esperienza di Marco Bovelli, questo marchio umbro produce pedali per chitarra apprezzati a livello internazionale. Dalla prima creazione ai giorni nostri, Formula B continua a innovare, portando l’artigianalità e la talento umbro sui palchi di tutto il mondo. Un esempio di come un sogno possa trasformarsi in una realtà riconosciuta globalmente.

Il primo pedale ai tempi della scuola e oggi quella passione è diventata una professione. Si chiama Formula B l’avventura di Marco Bovelli che realizza pedali per chitarra che ora stanno facendo il giro del mondo. “Due anni fa uno è stato preso dal chitarrista dei Deep Purple. Anche Slash.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Grand'orchestra di chitarre: masterclass del maestro Vito Nicola ParadisoLa Masterclass di orchestra di chitarre con il Maestro Vito Nicola Paradiso si terrà il 14 e 15 marzo a Palermo, organizzata dall'Associazione Praeludium.

