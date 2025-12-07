Ferisce il compagno della madre uccide la nonna a martellate e fugge

Prima si avventa contro il compagno della madre, che riesce a fuggire. Poi entra in camera della nonna di 80 anni, Gabriella Armari, e la uccide a martellate. Infine va alla stazione e prende un treno per la capitale. Arrestato in poche ore dalla polizia, Lorenzo Vitali, 30 anni, che ieri mattina ha tentato di fare una strage in un appartamento di via Giuseppe Molteni, ad Acilia. Da chiarire le cause della violenta aggressione e dell’omicidio nonostante l’uomo sia stato interrogato per ore dal pm di turno. A ricostruire l’ennesima tragedia familiare la polizia del X Distretto Ostia. Sono passate le 8,30, Flavio, 59 anni, compagno della madre del killer, è ancora scalzo e in pigiama quando si precipita in strada. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ferisce il compagno della madre, uccide la nonna a martellate e fugge

