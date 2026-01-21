Storia di Adrian Heath l’allenatore rapito in Arabia Saudita sopravvissuto per miracolo

Adrian Heath, noto allenatore di calcio, ha affrontato un’esperienza difficile in Arabia Saudita, dove è stato rapito e ha vissuto momenti di grande tensione. La sua storia, di sopravvivenza e resilienza, rappresenta un esempio di come il calcio possa condurre persone in contesti inaspettati, mettendo alla prova la loro forza e determinazione. Un episodio che mette in luce le insidie e le sfide di un mestiere spesso associato solo allo sport.

Il calcio ti porta lontano. A volte troppo. Adrian Heath lo pensava mentre viaggiava in auto nel nord del Marocco. Una carriera intera condensata: Knutton, villaggio operaio inglese; Stoke City; Everton, dove diventò l’acquisto più caro della storia del club e segnò un gol che salvò una panchina e lo trasformò in uomo-simbolo. Poi la Spagna, l’Espanyol, l’America. Allenatore, viaggiatore. Kaká incluso nel curriculum. Quella sera, però, il calcio non era una carriera. Era una trappola. E’ una storia che sembra uscita da un romanzo, la racconta il New York Times. Heath era in Marocco per un colloquio: panchina saudita, nuovo continente, nuovo capitolo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

