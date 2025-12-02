Grande Fratello Omer Elomari | Fui rapito dai militari sono stato l' unico sopravvissuto

Nel corso della puntata del primo dicembre Omer ha ricordato gli anni più duri della sua infanzia in Siria, tra bombardamenti e privazioni, per poi riabbracciar il fratello Mursit in un momento carico di emozione. Durante l'undicesima puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì 1 dicembre, Omer Elomari ha potuto riabbracciare suo fratello e il pubblico ha potuto ascoltare un intenso racconto sulla sua adolescenza segnata dalla guerra in Siria. Il concorrente aveva condiviso la storia con alcuni dei suoi coinquilini pochi giorni prima. Il racconto di Omer Elomari al Grande Fratello "Vivevo in un paesino vicino Damasco, avevo 11 anni quando iniziò la guerra", ha raccontato con voce spezzata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Grande Fratello, Omer Elomari: "Fui rapito dai militari, sono stato l'unico sopravvissuto"

