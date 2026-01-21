Stipendi gennaio 2026 buste paga a rischio | agevolazioni e sconti Irpef possibili trattenute Ecco perché

A gennaio 2026, le buste paga potrebbero presentare ritardi o errori, secondo i consulenti del lavoro. Questo rischio deriva da possibili modifiche alle agevolazioni e agli sconti Irpef, che potrebbero comportare trattenute impreviste o variazioni negli stipendi. È importante essere informati sui cambiamenti in atto per comprendere eventuali impatti sulle proprie retribuzioni e pianificare di conseguenza.

Il primo mese del 2026 si apre con un campanello d'allarme che arriva direttamente dai consulenti del lavoro: le buste paga di gennaio potrebbero subire ritardi o errori a causa del mancato allineamento tra le nuove norme fiscali e i software di elaborazione degli stipendi. A lanciare l'allarme è Assosoftware, l'associazione che raccoglie i principali produttori di soluzioni gestionali e di paghe, che parla di una situazione mai così complessa negli ultimi anni. Volendo semplificare i dipendenti potrebbero trovare in busta paga meno di quanto dovuto. Una beffa che rischia di colpire migliaia di lavoratori.

