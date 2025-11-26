Bustepaga più ricche a partire dal 2026. Dal 1 gennaio è previsto un taglio dell?Irpef che interessa i redditi compresi tra 28.000 e 50.000 euro. Aliquota e fascia di. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Taglio Irpef in busta paga, gli stipendi crescono dal 1 gennaio 2026: quanto si guadagna in più