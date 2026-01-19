Stefano De Martino ha recentemente affrontato una perdita significativa con la scomparsa del padre, Enrico, avvenuta all’età di 61 anni. La notizia ha suscitato grande dolore, e si stanno ancora cercando dettagli sulla malattia che ha causato il decesso. Un momento difficile per il conduttore, che si trova ad affrontare questa perdita improvvisa.

Un dolore profondo e improvviso ha colpito Stefano De Martino. Nelle scorse ore il conduttore ha perso il padre Enrico, venuto a mancare all’età di 61 anni. Una notizia che ha lasciato sgomenti fan e addetti ai lavori e che riporta l’attenzione su un legame familiare intenso, fatto di amore, confronto e crescita reciproca. Secondo quanto emerso, l’uomo lottava da tempo con seri problemi di salute, vissuti con grande riservatezza. Lutto per Stefano De Martino: è morto suo padre. La scomparsa di Enrico De Martino è avvenuta nella mattinata del 19 gennaio. Stando a quanto appreso, le sue condizioni di salute erano compromesse già da tempo, anche se non sono mai stati resi pubblici dettagli specifici sulla malattia che lo aveva colpito. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Terribile tragedia per Stefano De Martino, suo padre è morto a 61 anni: che malattia aveva?

