Innovazione e mobilità sostenibile al Kilometro Rosso la restituzione dello Spoke 5 del centro Most

Stezzano. Martedì, 9 dicembre, lo spazio eventi del Kilometro Rosso ospiterà l’evento conclusivo dedicato allo Spoke 5 di Most, il Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile, interamente focalizzato sull’innovazione nella mobilità leggera. L’iniziativa riunirà ricercatori, imprese e partner istituzionali per presentare i risultati delle attività sviluppate dall’ Università di Bergamo nell’ambito del Pnrr e illustrare le tecnologie che renderanno i veicoli leggeri sempre più efficienti, sicuri e sostenibili. Nel corso della giornata saranno presentate evoluzioni progettuali, prototipi e casi applicativi che mettono in luce il contributo della mobilità leggera alla trasformazione dei trasporti urbani e alla riduzione dell’impatto ambientale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Contenuti che potrebbero interessarti

DOTT. FRANCESCO TARDONATO NUOVO ASSESSORE COMUNE DI AVOLA. •Politiche per la mobilità sostenibile •Toponomostica e viabilità •Controllo del Territorio VV.UU •Affari Generali •Enti Partecipati •Digitalizazzione e innovazione nella PA "Accolgo l - facebook.com Vai su Facebook

Innovazione e mobilità sostenibile, al Kilometro Rosso la restituzione dello Spoke 5 del centro Most - Saranno presentate evoluzioni progettuali, prototipi e casi applicativi che mettono in luce il contributo della mobilità leggera alla trasformazione dei trasporti urbani e alla riduzione dell’impatto ... Riporta bergamonews.it