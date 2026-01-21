start up pronte torna il premio cambiamenti

Le start-up varesine si preparano a partecipare nuovamente al premio “Cambiamenti”, un’occasione per confrontarsi con le migliori idee imprenditoriali del panorama italiano. Questo riconoscimento rappresenta un momento di confronto e crescita, evidenziando l’innovazione e l’impegno delle giovani imprese locali. La partecipazione al premio sottolinea l’importanza di sviluppare progetti sostenibili e di qualità nel contesto imprenditoriale nazionale.

Le start up varesine sono pronte a mettersi nuovamente in gioco per confrontarsi con le migliori idee imprenditoriali d’Italia. Sono aperte le candidature a “ Cambiamenti ”, premio nazionale al pensiero innovativo delle neo-imprese indetto da Cna e giunto alla sua nona edizione. Per la prima volta, dopo la fusione tra Cna Varese e Cna Lario Brianza, il territorio si presenterà in forma coordinata come Cna Lombardia Nord-Ovest, con le migliori eccellenze delle province di Varese, Como, Lecco e Monza. A presentarlo nella sede di Varese sono stati Roberta Tajè, vicedirettore di Cna Lombardia Nord-Ovest, e Francesco Romano, responsabile del progetto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

premio “Cambiamenti” 2026 dedicato alle start-up innovative italiane: in palio 20mila euro per il vincitoreIl premio “Cambiamenti” 2026, promosso da Cna, è rivolto alle start-up italiane innovative nate dal 2021 in poi.

