Impresa è Donna | la Sicilia che cresce al femminile

L’Intelligenza Artificiale, esplorata come strumento e opportunità per il mondo dell’imprenditoria. É questo il tema dell’edizione 2025 del Premio “Impresa è Donna” giunto alla sesta edizione e che si conferma come uno degli appuntamenti più attesi e significativi nel panorama regionale, dedicato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

CNA Impresa Donna Livorno organizza, con il patrocinio del Comune di Piombino, uno spettacolo in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. Per partecipare è necessaria l'iscrizione a questo link: https://forms.gle/ - facebook.com Vai su Facebook

Voce alle imprenditrici: la campagna di ascolto di Impresa Donna Cna arriva a Pitigliano - Il Giunco Vai su X

“Impresa è Donna”: la Sicilia che cresce al femminile - Nato da un’intuizione di Matilde Cifali, presidente del Gruppo Terziario Donna Confcommercio Catania, il premio è cresciuto anno dopo anno grazie all’impegno di una squadra di imprenditrici catanesi ... Riporta livesicilia.it

Donne di Sicilia - Coinvolte nell'organizzazione del momento di riflessione sono consigliere regionali e comunali di diverse forze politiche nazionali e civiche, che hanno invitato a una mobilitazione che unisca uomini ... Come scrive milanofinanza.it

Impresa donna, incontro pubblico - 30 al teatro de Larderel di Pomarance il convegno " Pari opportunità... Secondo lanazione.it