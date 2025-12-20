Inseguimento a tutta velocità tra folli contromano e sorpassi azzardati | arrestato

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arrestato dopo aver “saltato” l'alt dei Carabinieri. È successo martedì sera a Lido Adriano, dove i militari erano intenti a effettuare dei controlli alla circolazione stradale. Il tutto è iniziato quando la pattuglia, alle porte della località balneare, ha intimato l’alt a un'auto il cui. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

inseguimento a tutta velocit224 tra folli contromano e sorpassi azzardati arrestato

© Ravennatoday.it - Inseguimento a tutta velocità tra folli contromano e sorpassi azzardati: arrestato

Leggi anche: Auto in fuga dalla polizia: folle velocità, semafori "bruciati" e sorpassi azzardati

Leggi anche: Misilmeri, ruba un'auto e fugge a tutta velocità tra le strade di Villabate: scatta l'inseguimento

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.