Sono furiosa | parte per una settimana di vacanza e affida il suo gatto e il suo coniglio alla sua migliore amica al ritorno fa una scoperta choc

Dopo aver affidato i suoi animali alla migliore amica per una settimana di vacanza, al ritorno ha scoperto con grande dispiacere che non erano stati adeguatamente curati. Uno dei suoi animali si trovava in evidente sofferenza, suscitando in lei una sensazione di delusione e rabbia. Questa esperienza evidenzia l’importanza di scegliere con attenzione chi si affida la cura dei propri affetti più cari.

Era partita serena, convinta di aver organizzato tutto nei minimi dettagli. Quando è rientrata a casa dal viaggio, però, ha fatto una scoperta sconvolgente: l’amica a cui aveva affidato i suoi animali domestici non se ne era presa minimamente cura e uno di loro era in stato di evidente sofferenza. È la vicenda raccontata su Reddit da una donna, identificata con l’username uJQ0329, che in un post diventato virale ha chiesto agli altri utenti se fosse esagerato pensare di chiudere un’amicizia storica dopo quanto accaduto. La donna vive con un gatto e un coniglio. Prima di partire per una settimana di vacanza, da domenica a venerdì, aveva pianificato tutto nei dettagli: per il gatto aveva predisposto cibo e acqua a sufficienza; per il coniglio, animale più fragile, era invece necessario un controllo quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it

