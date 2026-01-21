Sondaggio tra i milionari del G20 | Trump dannoso per l’economia globale

Un recente sondaggio tra i milionari dei Paesi del G20 evidenzia come la maggioranza ritenga la presidenza di Donald Trump dannosa per l’economia globale e le condizioni di vita della popolazione. Secondo i dati, sei su dieci milionari considerano le politiche adottate durante il suo mandato negative per la stabilità economica internazionale. Questa opinione riflette le preoccupazioni sul ruolo delle scelte politiche di Trump nel contesto economico mondiale.

Sei milionari su dieci nei Paesi del G20 giudicano la presidenza di Donald Trump dannosa per la stabilità economica globale e per le condizioni di vita della maggioranza della popolazione. È uno dei dati più significativi che emerge da un sondaggio condotto dall’istituto Survation per conto di Patriotic Millionaires International, diffuso in occasione del meeting annuale del World Economic Forum di Davos. L’indagine fotografa un’élite economica sorprendentemente critica verso il potere politico e finanziario concentrato nelle mani di pochi. Il 77% degli intervistati ritiene infatti che i super ricchi esercitino un’influenza eccessiva sulla politica, mentre il 71% è convinto che la ricchezza estrema venga ormai utilizzata per condizionare in modo significativo i processi elettorali. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

