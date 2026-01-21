Solofra AV | possesso di droga e armi bianche – I Carabinieri intensificano i controlli con l’ausilio di unità speciali

A Solofra, i Carabinieri hanno rafforzato i controlli nelle Valli dell’Irno e del Sabato, con l’ausilio di unità speciali. Le operazioni hanno portato al sequestro di droga e armi bianche, oltre a denunce e sanzioni relative al Codice della Strada. Le attività mirano a garantire maggiore sicurezza sul territorio e a prevenire comportamenti illeciti.

Intensificati i controlli nelle Valli dell’Irno e del Sabato: sequestri di droga, armi, denunce e sanzioni al Codice della Strada. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in linea con le direttive del Prefetto, Dr.ssa Rossana Riflesso, nelle ultime settimane ha ulteriormente rafforzato i servizi di controllo del territorio, con particolare attenzione ai comuni della Valle dell’Irno e della Valle del Sabato. Le attività, condotte sia nelle ore diurne che notturne, mirano a prevenire i reati e garantire un pronto intervento in caso di necessità. Le operazioni, coordinate dalla Compagnia Carabinieri di Solofra con il supporto della Compagnia di Intervento Operativo del 14° Battaglione Carabinieri Calabria e delle unità cinofile, hanno previsto numerosi posti di controllo, perquisizioni personali e veicolari e una costante vigilanza nelle aree considerate più sensibili, assicurando così un presidio capillare del territorio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

In Solofra, due ragazzi del luogo a seguito di perquisizione personale e domiciliare sono stati trovati in possesso di diverse sostanze stupefacenti (circa 100 gr di hashish, 0,5 gr di cocaina, 0,4 gr. di eroina, strumenti per il loro confezionamento e circa 60 euro i - facebook.com facebook