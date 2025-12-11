Carabinieri delle Compagnie di Avellino e Solofra intensificano i controlli del territorio con l’ausilio di unità speciali

Durante le festività natalizie, le Compagnie dei Carabinieri di Avellino e Solofra hanno intensificato i controlli sul territorio, avvalendosi di unità speciali. L’obiettivo è garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire eventuali reati, rafforzando la presenza e la sorveglianza nelle aree più sensibili dell’Irpinia.

Rafforzati i controlli dei Carabinieri in Irpinia: presidi potenziati e pattuglie specializzate per le festività natalizie. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in vista delle festività natalizie, ha rafforzato il dispositivo di controllo del territorio irpino, in particolare nelle aree di competenza delle Compagnie di Avellino e Solofra. Le attività, svolte sia nelle ore diurne sia in quelle notturne, mirano a prevenire i reati e a garantire interventi rapidi ed efficaci in caso di necessità. L’iniziativa si inserisce nel solco delle direttive del Prefetto, dott.ssa Rossana Riflesso, ed è finalizzata a innalzare i livelli di sicurezza e a contenere possibili escalation di reati predatori durante il periodo festivo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Carabinieri delle Compagnie di Avellino e Solofra intensificano i controlli del territorio con l’ausilio di unità speciali

I Carabinieri dipendenti del Comando Provinciale di Teramo con le articolazioni territoriali rappresentate dalle compagnie di Alba Adriatica, Giulianova e Teramo, hanno intensificando i servizi di controllo del territorio aumentando la proiezione esterna e raffor - facebook.com Vai su Facebook

Avellino, furti in provincia: arrivano i carabinieri della Cio - Arrivano le squadre speciali della Cio (Compagnia di intervento operativo) del 14° Battaglione Carabinieri Calabria per fronteggiare l'ondata di furti che sta interessando il ... Riporta ilmattino.it

I Carabinieri delle Compagnie di Avellino e Solofra intensificano i controlli del territorio con l’ausilio di unità speciali - Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in vista delle festività natalizie, ha rafforzato il dispositivo di controllo del territorio irpino, in particolare nelle aree di competenza delle C ... Come scrive msn.com