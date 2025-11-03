Resta alta la percentuale delle persone che sono povere pur lavorando con il 10,2% in lieve rialzo sul 2023 9,9%
I n Italia resta alta anche la percentuale delle persone che sono povere pur lavorando, con il 10,2%, in lieve rialzo sul 2023 (9,9%). Leggi anche › La povertà si eredita: in Italia un circolo vizioso pesante e difficile da spezzare La percentuale è di due punti superiore a quella della media Ue e maggiore di quella della Francia (8,3%) e Germania (6,5%). iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Povertà in Italia: scende reddito reale delle famiglie, inferiore rispetto al 2008 iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Contenuti che potrebbero interessarti
L'#inflazione scende ma resta alta ancora quella dei prodotti alimentari. Sullo sfondo ci sono la preoccupazione per i #dazi e le possibili conseguenze sui prezzi - facebook.com Vai su Facebook
In Molise la percentuale più alta di persone depresse - Quindici molisani su cento, più del doppio rispetto alla media nazionale pari al 5,8%, hanno riferito sintomi di depressione. Da ansa.it