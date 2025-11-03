Resta alta la percentuale delle persone che sono povere pur lavorando con il 10,2% in lieve rialzo sul 2023 9,9%

Iodonna.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I n Italia resta alta anche la percentuale delle persone che sono povere pur lavorando, con il 10,2%, in lieve rialzo sul 2023 (9,9%). Leggi anche › La povertà si eredita: in Italia un circolo vizioso pesante e difficile da spezzare La percentuale è di due punti superiore a quella della media Ue e maggiore di quella della Francia (8,3%) e Germania (6,5%). iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Povertà in Italia: scende reddito reale delle famiglie, inferiore rispetto al 2008 iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it

