Resta alta la percentuale delle persone che sono povere pur lavorando con il 10,2% in lieve rialzo sul 2023 9,9%

In Italia resta alta anche la percentuale delle persone che sono povere pur lavorando, con il 10,2%, in lieve rialzo sul 2023 (9,9%). Leggi anche › La povertà si eredita: in Italia un circolo vizioso pesante e difficile da spezzare La percentuale è di due punti superiore a quella della media Ue e maggiore di quella della Francia (8,3%) e Germania (6,5%).

