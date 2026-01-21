I legali di Alfonso Signorini hanno presentato una richiesta di udienza urgente per bloccare la trasmissione di Falsissimo prevista per il 26 gennaio. La decisione è ancora in fase di valutazione e si attende una risposta nelle prossime ore. La vicenda riguarda motivazioni legali che potrebbero influire sulla programmazione, con un possibile impatto sulla messa in onda della puntata.

I legali di Alfonso Signorini hanno chiesto un'udienza urgente per bloccare la messa in onda di Falsissimo prevista per il 26 gennaio. Corona dà appuntamento al conduttore: domani mattina attesi al tribunale di Milano L’ex re dei paparazzi ha annunciato che farà altre rivelazioni scottanti. In queste ultime puntate pubblicate ha fatto circolare delle chat tra Alfonso Signorini e possibili concorrenti del Grande Fratello. Secondo Corona il conduttore avrebbe fatto ricatti personali e avrebbe adescato i maschi giovani che aveva volontà di entrare all’interno del reality. A Falsissimo Fabrizio Corona ha fatto anche i nomi di presunte vittime. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Signorini, i legali bloccano la puntata di Falsissimo: domani un’udienza urgente

Alfonso Signorini, legali chiedono di bloccare puntata Falsissimo. Corona: "Ci vediamo in udienza. Non vedo l'ora"Fabrizio Corona ha risposto alla richiesta dei legali di Alfonso Signorini di bloccare la prossima puntata di Falsissimo, prevista per lunedì 26 gennaio.

AVVOCATI SIGNORINI: MAXI RISARCIMENTO SE I SOCIAL NON BLOCCANO FALSISSIMOGli avvocati di Alfonso Signorini annunciano un’azione legale contro i principali social media, in particolare YouTube, in risposta a presunte diffusione di contenuti diffamatori come Corona e Falsissimo.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Signorini, Corona e Medugno: cosa emerge dal nuovo video di Falsissimo | RUVIDO 229

Argomenti discussi: Alfonso Signorini ora vuole bloccare Corona: Fermate Falsissimo, danni irreversibili alla sua reputazione. Cosa succede ora; Alfonso Signorini ora vuole bloccare Corona: Fermate Falsissimo, danni irreversibili alla sua reputazione. Cosa succede ora.

Bloccate la prossima puntata di Falsissimo: i legali di Signorini, i giudici e l'attacco di Corona ai BerlusconiEntro 24 ore la Procura milanese dovrà decidere sull'istanza d'urgenza presentata dagli avvocati del conduttore. Se no, nuove rivelazioni il 26 gennaio ... spettacoli.tiscali.it

I legali di Signorini: Bloccate la prossima puntata di CoronaLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola I legali di Signorini: Bloccate la prossima puntata di Corona pubblicato il 21 Gennaio 2026 a firma di Fq ... ilfattoquotidiano.it

Le prossime 24 ore saranno fondamentali, nel mentre Corona alza il tiro a costo di “morire ammazzato” https://spettacoli.tiscali.it/televisione/articoli/i-legali-di-signorini-bloccate-falsissimo-chi-punta-ora-corona/ - facebook.com facebook

‘BLOCCATE LA PROSSIMA PUNTATA DI CORONA’– I LEGALI DI SIGNORINI HANNO PRESENTATO UN'ISTANZA PER x.com