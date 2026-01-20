Alfonso Signorini legali chiedono di bloccare puntata Falsissimo Corona | Ci vediamo in udienza Non vedo l' ora

Fabrizio Corona ha risposto alla richiesta dei legali di Alfonso Signorini di bloccare la prossima puntata di Falsissimo, prevista per lunedì 26 gennaio. Attraverso una stories su Instagram, Corona ha dichiarato:

Antonio Medugno ha confermato le accuse di violenza sessuale ed estorsione contenute nella sua denuncia contro Alfonso Signorini. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip è stato sentito come testimone in Procura a Milano. #ANSA x.com