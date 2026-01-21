Maltempo la Sicilia colpita da forti mareggiate | le immagini dall' elicottero

Il maltempo colpisce la Sicilia, dove il passaggio del ciclone Harry ha causato forti mareggiate e disagi nella parte orientale dell’isola. Le immagini dall’elicottero mostrano l’entità dei danni e la situazione di emergenza in corso. La giornata si inserisce in un contesto di allerta meteo rossa, con interventi di protezione civile in atto per limitare i rischi e garantire la sicurezza della popolazione.

Nuova giornata di allerta meteo rossa in Sicilia per il passaggio del ciclone Harry, con danni e disagi registrati in diverse zone della parte orientale dell'isola. Sono 1.013 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco nelle ultime ore. Nelle immagini il sorvolo del Drago 156 sulla costa catanese, colpita da forti mareggiate, sorvolo tra Agnone Bagni e Riposto.

