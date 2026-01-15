Il lupo fa paura summit in provincia | convocati tutti i sindaci Sadegholvaad | Servono azioni concrete

Il 30 gennaio si terrà un incontro tra i sindaci della provincia di Rimini e l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi, per affrontare la presenza del lupo nel territorio. L’obiettivo è discutere le azioni da adottare per gestire e ridurre i rischi legati a questa specie, in un contesto di confronto e collaborazione tra le istituzioni locali e regionali.

Si svolgerà il 30 gennaio l'incontro tra i sindaci della provincia di Rimini e l'assessore regionale all'Agricoltura, Alessio Mammi, in ordine alla presenza del lupo nel territorio provinciale e delle relative iniziative coordinate intraprese e da intraprendere per mitigarne l'impatto verso la.

