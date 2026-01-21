Sicurezza emergenza a metà Il governo prende tempo

Il recente incontro a Palazzo Chigi, previsto come un breve summit, si è protratto per quasi due ore, evidenziando l'importanza della questione sicurezza. Alla riunione, presieduta dalla premier Giorgia Meloni, hanno partecipato ministri e rappresentanti istituzionali, sottolineando la complessità e l’urgenza di un tema centrale per il Paese. La durata prolungata del vertice suggerisce un approfondimento dei punti chiave e una fase di riflessione in attesa di decisioni definitive.

Doveva essere un veloce summit, è durato quasi due ore. Al vertice di Palazzo Chigi sulla sicurezza che ha anticipato il consiglio dei ministri ci sono Giorgia Meloni, i due vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, il ministro della giustizia Carlo Nordio, i sottosegretari alla presidenza del consiglio Giovanbattista Fazzolari e Alfredo Mantovano e il ministro della difesa Guido Crosetto.

