Referendum sulla giustizia voto atteso a marzo 2026 | il governo prende tempo

Il referendum sulla riforma della giustizia, promosso dal governo guidato da Giorgia Meloni, è atteso per la seconda metà di marzo 2026. Le date precise sono ancora da definire, e il governo si prende del tempo per organizzare al meglio il voto. Restano da monitorare eventuali sviluppi o imprevisti che potrebbero influenzare il calendario ufficiale dell’evento elettorale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le possibili date per andare alle urne. Salvo imprevisti, il referendum sulla riforma della giustizia voluta dal governo guidato da Giorgia Meloni dovrebbe svolgersi nella seconda metà di marzo 2026. Le ipotesi più accreditate sono domenica 22 o domenica 29 marzo, con votazioni distribuite su due giorni, domenica e lunedì. Questa, almeno, è la linea attuale dell’esecutivo. L’ipotesi di un voto anticipato. Nelle settimane precedenti si era diffusa l’idea che il governo potesse accelerare i tempi, puntando a un referendum già entro la fine di febbraio. L’obiettivo sarebbe stato quello di ridurre lo spazio della campagna referendaria, anche perché il referendum non prevede quorum: il risultato dipenderà esclusivamente dal numero di Sì o No espressi dagli elettori. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Referendum sulla giustizia, voto atteso a marzo 2026: il governo prende tempo Leggi anche: Referendum, il voto sulla Giustizia tra marzo e aprile: Schlein e Conte avviano la campagna da separati Leggi anche: Referendum sulla giustizia. Il governo punta al 15 marzo, l’opposizione su metà aprile La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Referendum, si va verso il voto domenica 22 marzo. Attesa l'ufficialità; Giustizia, la destra cede: frena la corsa al referendum; Referendum giustizia, governo non ha deciso data per le urne. Tajani: Ne riparleremo a gennaio; Referendum giustizia: non è lana caprina. Riforma giustizia, il Quirinale ferma il blitz del Governo sulla data del voto: il retroscena - Referendum giustizia 2026: il governo non fissa la data, il Quirinale frena il voto, maggioranza e opposizione in attesa, possibile consultazione tra 22 e 23 marzo in Italia ... tag24.it

Quando si vota per il referendum giustizia 2026: il piano del governo - Nelle scorse settimane si era ipotizzata un’accelerazione del governo Meloni sul referendum giustizia. fanpage.it

Referendum, slitta la data. Meloni prende più tempo dopo i dubbi del Quirinale - Non solo alle opposizioni sul piede di guerra, ma soprattutto in risposta ad alcuni dubbi sollevati dal Quirinale nelle ... ilmessaggero.it

Referendum Giustizia, Camera Penale in piazza

Le firme per il referendum sulla giustizia sono180.452, pari al 35% dell'obiettivo, alle 21 di oggi, 1 gennaio 2026. Continuiamo a firmare e far firmare. - facebook.com facebook

Referendum giustizia, l’ipotesi di cambiare il sistema di voto per gli italiani all’estero: perché per la maggioranza è utile e per il Pd è un «golpe» x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.