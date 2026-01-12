Crans-Montana convalidato l' arresto di Moretti | C' era tutto ho fatto dei test sulla spugna Ma un video lo smentisce
Il Tribunale cantonale del Vallese ha convalidato l'arresto di Jacques Moretti, proprietario del club
Jacques Moretti resta in cella. Il Tribunale cantonale del Vallese ha convalidato oggi l'arresto del proprietario del club "Le Constellation", teatro della tragedia di Capodanno. 🔗 Leggi su Leggo.it
Leggi anche: Crans-Montana, convalidato l’arresto di Jacques Moretti. I pm di Roma invieranno rogatoria in Svizzera
Leggi anche: Crans-Montana, le ammissioni dei coniugi Moretti: «L'uscita di sicurezza era chiusa col chiavistello. Poi ho visto i corpi. Ho provato a salvare la cameriera»
Crans-Montana, convalidato l'arresto di Jacques Moretti - Il Tribunale di Sion ha convalidato per tre mesi l'arresto cautelare di Jacques Moretti, titolare del Constellation, a Crans- ansa.it
Crans-Montana, convalidato l'arresto di Moretti - Nel rogo del locale hanno perso la vita 40 ragazzi, di cui 6 italiani tra cui il genovese Emanuele Galeppini ... telenord.it
Crans-Montana, oggi la decisione sull'arresto di Moretti - Il tribunale deve esprimersi sulla custodia cautelare per il titolare del locale Le Constellation. adnkronos.com
Mentre si attende la decisione dei giudici svizzeri sulla convalida degli arresti a loro carico, emergono nuovi particolari sul passato della coppia proprietaria del “Le Constellation” in cui si è consumata la strage di Crans Montana. - facebook.com facebook
