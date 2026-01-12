Crans-Montana convalidato l' arresto di Moretti | C' era tutto ho fatto dei test sulla spugna Ma un video lo smentisce

Il Tribunale cantonale del Vallese ha convalidato l'arresto di Jacques Moretti, proprietario del club

Jacques Moretti resta in cella. Il Tribunale cantonale del Vallese ha convalidato oggi l'arresto del proprietario del club "Le Constellation", teatro della tragedia di Capodanno. 🔗 Leggi su Leggo.it

