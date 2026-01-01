Ricerca sviluppato un test delle urine capace di misurare l’età biologica

Craif Inc. ha sviluppato un innovativo test delle urine in grado di stimare l’età biologica di una persona. Questa tecnologia permette di ottenere una valutazione accurata dello stato di invecchiamento attraverso un semplice esame, offrendo nuove possibilità per monitorare la salute e il benessere. Un metodo non invasivo e affidabile per capire meglio come il nostro organismo si sta evolvendo nel tempo.

Messo a punto un test delle urine per sapere quanto siamo vecchi davvero: è il risultato di Craif Inc. di Nagoya, in Giappone, in collaborazione con l’Università di Nagoya, in un lavoro pubblicato sulla rivista npj Aging. L’orologio dell’invecchiamento si basa sulla presenza di materiale genetico (‘microRna’) contenuto nelle vescicole extracellulari presenti nelle urine. Il campione di urine viene analizzato con l’ intelligenza artificiale. Tutti noi abbiamo un’età biologica diversa da quella anagrafica, a seconda che, per esempio, si fumi, si svolga attività fisica, o si soffra di malattie, questa età varia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Quanto riesci a stare in plank? Il tempo rivela la tua età biologica Leggi anche: Test di Medicina nella Torre Biologica, l'appello del Comune ai cittadini per non intralciare la viabilità Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Sviluppato un test delle urine che misura quanto siamo vecchi davvero; Orologio biologico, un test delle urine rivela quanto siamo vecchi davvero; Sviluppato test delle urine per misurare la vera età biologica; Sviluppato un test delle urine per determinare l’età biologica reale delle persone. Il test delle urine in grado di stimare la tua età biologica - , in collaborazione con l’Università di Nagoya, hanno sviluppato un test delle urine in ... blitzquotidiano.it

Sviluppato un test delle urine che misura quanto siamo vecchi davvero - Messo a punto un test delle urine per sapere quanto siamo vecchi davvero: è il risultato di Craif Inc. ansa.it

La ricerca delle "cellule zombie" nelle urine potrebbe velocizzare la diagnosi del cancro ai polmoni - Un nuovo test sviluppato nel Regno Unito potrebbe individuare le cellule tumorali mesi o addirittura anni prima della comparsa dei sintomi, evitando cure invasive per una malattia che causa quasi ... it.euronews.com

Allievo del maestro spagnolo Salvador Pérez, ha sviluppato una ricerca artistica collocata tra informale e figurazione archetipica. I funerali si sono svolti oggi presso la chiesa di San Gioachimo. Aveva 71 anni - facebook.com facebook

A #MFR2025 abbiamo ospitato Hermes, l’esoscheletro di caviglia sviluppato da @SapienzaRoma per rendere la riabilitazione del cammino più naturale e intelligente. Con giunti progettati ad hoc e controllo basato su #IA, il dispositivo riconosce le fasi del p x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.