Si avvicina la trattativa per l'acquisto di Cortesi, con Meli coinvolto nelle discussioni. Arezzo e Carpi stanno lavorando per trovare un accordo favorevole, con Cutolo e Bernardi che stanno valutando le possibilità di chiusura. La negoziazione si svolge con attenzione, mirando a garantire condizioni vantaggiose per tutte le parti interessate.

Arezzo-Carpi, prove d’intesa per Matteo Cortesi (nella foto). Cutolo e il collega Bernardi sono in contatto per capire se ci sono i margini per chiudere l’affare con le migliori condizioni per tutte le parti coinvolte nella negoziazione. Nel frattempo il giocatore è tornato ad allenarsi agli ordini dell’allenatore Cassani. Un atto dovuto per il capitano dopo che lunedì era scaduto il certificato medico che aveva inviato al club e con il quale era rimasto alcuni giorni a casa sua, a Ravenna, in attesa degli eventi. Il trequartista era atteso con il resto dei compagni anche se ha svolto lavoro differenziato in quanto è in fase i recupero dal problema muscolare alla coscia che lo ha costretto a saltare le ultime due gare degli emiliani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Si stringe per Cortesi. C’è Meli nella trattativa

