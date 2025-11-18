Giorgia Meloni domina allarme a sinistra | un crollo pesante l' ultimo sondaggio
Nell’autunno dei voti governativi in diverse regioni d’Italia come sta la pancia del Paese? Quali sono i nuovi o confermati consensi? Secondo l’ultimo sondaggio di Termometro Politico, “Fratelli d’Italia tocca un nuovo record, superando il 30%”, precisamente il 30,4%, un livello che la destra di governo non vedeva da almeno tre anni. È la conferma plastica che Giorgia Meloni e il suo partito dominano incontrastati il panorama politico, lasciando agli avversari poco più che le briciole. Intanto, il P artito Democratico resta indietro in modo preoccupante: “Il Pd . si ferma parecchio distante, di quasi nove punti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Per gli italiani non ci sono soldi mentre per i gadget dei ministeri Giorgia Meloni riesce a trovare 3 milioni di euro in 3 anni. Sì, avete capito bene: 3 milioni di euro provenienti dalla tasse dei cittadini sono finiti in gadget autocelebrativi. Questo è il Governo degli - facebook.com Vai su Facebook
Dopo le parole del vice Premier Salvini e poi del Senatore leghista Borghi seguite dalle dovute repliche del Ministro Crosetto, sarebbe bene che Giorgia Meloni venisse in Parlamento a chiedere un voto sulla prosecuzione del sostegno all’Ucraina. Lo stillicidi Vai su X