FOTO | Seth Rollins avvistato nella città di Raw senza tutore i fan sperano in una sorpresa

Seth Rollins è stato avvistato nella città di Raw senza il tutore, suscitando l'interesse dei fan. Il 5 gennaio 2026, ha condiviso una Instagram Story dagli studi di Good Morning Football a New York City. Questo dettaglio ha alimentato le speculazioni su un possibile ritorno o un cambiamento nel suo stato di salute, facendo parlare gli appassionati di wrestling e sport in generale.

Il 5 gennaio 2026, Rollins ha pubblicato una Instagram Story in cui si mostrava negli studi di Good Morning Football a New York City. Pur non trovandosi al Barclays Center, sede della puntata odierna di Raw, la sua presenza nella stessa città — e soprattutto senza tutore al braccio — ha fatto immediatamente discutere i fan. L'infortunio e i tempi di recupero. Seth Rollins è fermo da quando ha subito una rottura della cuffia dei rotatori durante il match contro Cody Rhodes a Perth, in Australia. L'infortunio lo ha costretto a lasciare vacante il WWE World Heavyweight Championship. In un'intervista rilasciata a Mohr Stories lo scorso dicembre, il wrestler aveva fatto il punto sulla situazione: "Ho fatto l'operazione alla cuffia dei rotatori otto settimane fa, quasi nove da quando stiamo parlando.

