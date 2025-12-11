L’ex mister del Castelfidardo domenica tornerà al Mancini da avversario con il suo Fossombrone | Sarà bello rivedere tante persone e ripensare a quei momenti Giuliodori la gara del cuore | Non è una partita come le altre

Domenica al "Mancini" non sarà una gara come le altre. A Castelfidardo torna infatti un trio che ha segnato la storia recente dei biancoverdi. Sulla panchina del Fossombrone siederà mister Marco Giuliodori, protagonista di tre stagioni intense alla guida del Castelfidardo. Con lui, l’ex capitano Gianmarco Fabbri, mentre Vincenzo Imbriola seguirà il match dalla tribuna a causa di una giornata di squalifica. "Sarà una partita particolare – racconta Giuliodori – perché a Castelfidardo ho vissuto tre anni intensi, sotto il profilo calcistico e umano. Quando inizierà la gara si azzererà tutto, ma il prepartita non mi lascerà indifferente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L’ex mister del Castelfidardo domenica tornerà al Mancini da avversario con il suo Fossombrone: "Sarà bello rivedere tante persone e ripensare a quei momenti». Giuliodori, la gara del cuore: "Non è una partita come le altre»

Castelfidardo: Salvezza e Successo nel Campionato D con Mister Giuliodori - E il bilancio di un Castelfidardo con mister Marco Giuliodori in panchina che si è congedato domenica dal campionato di D con una ... Da ilrestodelcarlino.it