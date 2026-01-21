Senegalesi e gambiani si uniscono a Viterbo | Rendiamo vivi i nostri bisogni tante difficoltà ma anche speranze

A Viterbo è nata l'associazione SeneGambia, un'organizzazione che riunisce immigrati senegalesi e gambiani con l’obiettivo di promuovere la solidarietà e tutelare i diritti civili, sociali e politici. L’associazione si impegna a rappresentare e condividere le esigenze delle comunità, affrontando le difficoltà quotidiane e coltivando speranze di integrazione e partecipazione attiva nel territorio.

Passaggio storico: nasce l'associazione SeneGambia. Solidarietà e tutela dei diritti politici, sociali e civili tra gli obiettivi. Parla il presidente Mamadu Kandeh È nata a Viterbo l'associazione SeneGambia, una onlus che unisce immigrati senegalesi e gambiani (da qui il nome) per promuovere la solidarietà e la tutela dei diritti politici, sociali e civili. Le comunità internazionali si organizzano per la prima volta nella Tuscia. Un passaggio, per molti aspetti, storico. A parlarne è il presidente dell'associazione, Mamadu Kandeh, 27enne nato in Gambia: “Gli obiettivi dell'associazione sono solidarietà, assistenza sociale e beneficenza”.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

