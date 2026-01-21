Semestre filtro Medicina è stata completata la graduatoria | iscrizioni da oggi al 24 gennaio

È stata completata la graduatoria per il Semestre Filtro Medicina. Le iscrizioni sono aperte da oggi fino al 24 gennaio. Questa fase riguarda gli studenti che hanno partecipato alla seconda fase di scelta delle sedi, relativa ai corsi di laurea in Medicina, Chirurgia, Odontoiatria e Veterinaria. Si consiglia di completare la procedura entro i termini indicati per assicurare la partecipazione ai programmi universitari.

Conclusa la seconda fase di scelta delle sedi per gli studenti che hanno frequentato il semestre aperto dei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Veterinaria. Ora la graduatoria di Medicina risulta integralmente coperta. È la Sapienza la sede al primo posto tra le scelte degli studenti nella seconda tornata per la facoltà da frequentare dopo l’inserimento nella graduatoria di Medicina. Segue la Federico II Di Napoli. Al terzo posto, la Statale di Milano.🔗 Leggi su Fanpage.it

Bernini difende il semestre filtro di Medicina: «La graduatoria sarà completata il 12 gennaio. Non si torna indietro»La ministra dell’Università, Anna Maria Bernini, ha confermato che la graduatoria del semestre filtro di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria sarà completata entro il 12 gennaio, assicurando che nessuno perderà l’anno.

Semestre filtro di medicina, oggi i risultati: come consultare la graduatoriaIl 8 gennaio si sono resi pubblici i risultati della graduatoria nazionale di Medicina, un momento importante per gli aspiranti medici.

Argomenti discussi: SEMESTRE FILTRO 2025/2026: Corso di laurea in Medicina e Chirurgia; Semestre aperto di Medicina: il 20 gennaio giornata di orientamento all’Unical per tutti gli studenti; Medicina, recupero debiti dopo il semestre filtro: le date e come funziona; Graduatorie semestre filtro e iscrizioni.

