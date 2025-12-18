Bernini difende il semestre filtro di Medicina | La graduatoria sarà completata il 12 gennaio Non si torna indietro

La ministra dell’Università, Anna Maria Bernini, ha confermato che la graduatoria del semestre filtro di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria sarà completata entro il 12 gennaio, assicurando che nessuno perderà l’anno. Presentata in Aula alla Camera, la ministra ha sottolineato come la riforma, pur migliorabile, sia ormai in fase di avanzamento definitivo.

«Nessuno perderà l'anno: gli studenti sono dentro. La riforma è perfettibile, certamente ». Lo ha ribadito a più battute dall'Aula della Camera dei deputati la ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, presente per informare sullo stato di avanzamento del semestre filtro di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria, oggi 18 dicembre. La questione è uscita dai confini degli atenei, diventando di interesse nazionale, dopo che alcuni studenti di medicina iscritti all'Unione degli Universitari (Udu) hanno protestato durante il panel ad Atreju in cui era previsto l'intervento della ministra Bernini, che, presa dalla rabbia, li ha definiti «poveri comunisti» e «inutili».

Semestre filtro. Bernini: “Basta test-ghigliottina, 24mila posti garantiti. Nessuno degli 55mila studenti perderà l’anno” - La ministra dell’Università ha illustrato e difeso la riforma dell'accesso a Medicina, che con esami di profitto ha garantito posti a tutti i 55. quotidianosanita.it

Il semestre filtro infiamma l’aula della Camera. Bernini: “Nessuno perderà l’anno”. M5S: “Disastro totale, si dimetta” - La ministra difende in aula la riforma del "semestre filtro" per l'accesso a medicina, garantendo che nessuno studente perderà l'anno. quotidianosanita.it

#Bernini difende il #SemestreFiltro in #medicina, che sostituisce i test e garantisce un accesso più equo. I primi risultati mostrano basse percentuali di superamento, ma la riforma continuerà con graduatorie e ripescaggi x.com

“INUTILI E POVERI COMUNISTI” NO, MINISTRA: INUTILI SONO LEI E CHI LA DIFENDE. La ministra Bernini ha avuto il coraggio di definire i nostri giovani “inutili” e “poveri comunisti”. Un insulto gratuito, violento, classista. Ma soprattutto rivelatore: per que - facebook.com facebook

