Seconda edizione per il Carnevale a Empoli ‘Insieme sotto lo stesso cielo’

Empoli si appresta a ospitare la seconda edizione di

EMPOLI – Per tre sabati la città di Empoli si preparerà a vivere i colori e un po’ di follia con la seconda edizione di Un altro Carnevale, quest’anno Sotto lo stesso cielo. Un’iniziativa a cura del Comune di Empoli, sotto il coordinamento di Canto Rovesciato Aps, in collaborazione con: Fondazione Carnevale di Viareggio, Associazione Turistica Pro Empoli, Associazione Centro Storico, Compagnia di Sant’Andrea, Cam Empoli, Auser Empoli, Associazione Jump, Associazione Noi da Grandi. Le date: il 24 gennaio, il 7 e il 21 febbraio saranno giornate di festa condivisa tra piazza Farinata degli Uberti e il centro storico della città, dove il Carnevale riunirà musica, arti performative, tradizione e creatività contemporanea in un momento unico, appunto ‘sotto lo stesso cielo’.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Leggi anche: Sotto il cielo grigio trionfa alla XIV Edizione del Catania Film Fest

Carnevale 2026 a Empoli, tutte le infoIl Carnevale 2026 ad Empoli si presenta come un’occasione per riprendere le tradizioni e vivere momenti di festa in città.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Seconda edizione per il progetto Io non ho paura. Le paure vinte in sala; Il tempo degli intrecci incompleti - seconda edizione; 10 tesi per la sostenibilità, candidature aperte fino al 31 gennaio per la seconda edizione; Il 19 gennaio al Teatro Regio la seconda edizione di My name is Luca. Ballata con Vialli, la serata evento per celebrare Gianluca Vialli.

Fondazione Sanlorenzo lancia la seconda edizione del Bando OltremareGli assegnatari della prima edizione sono stati quasi tutti siciliani: giovanissimi studenti di Ustica, Pantelleria, Lampedusa con l’eccezione di una borsa toscana arrivata a Capraia, che potranno ... msn.com

Seconda edizione della Coppa Canora La Voce D’Oro: 40 anni di tradizione musicale e uno sguardo al futuroIl concorso è promosso dall’Associazione Socio Culturale Teodorico in collaborazione con il Comitato di Gestione del Teatro Comunale C. Zampighi, con il patrocinio e il supporto dell’Ufficio Cultura d ... forlitoday.it

A Napoli per la seconda edizione del convegno “Infettivologia all’ombra del Vesuvio”. Si parla di fragilità non solo delle patologie infettive ma anche del sistema sanitario. Grazie all’amico Ivan Gentile per l’invito e per darmi la possibilità di tornare in questa me - facebook.com facebook