Scie del desiderio il sogno in musica di Irene e Serena diventa realtà | il BRANO

21 gen 2026

Le due sorelle di 16 e 14 anni di Stroncone suonano pianoforte, violoncello e fisarmonica e hanno composto musica e testo della loro prima canzone, uscita sulle piattaforme digitali  Due giovanissime sorelle umbre.🔗 Leggi su Ternitoday.itImmagine generica

