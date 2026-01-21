Sciare sulle Alpi sarà presto un lusso raro

Negli ultimi anni, la riduzione delle nevicate ha reso lo sci sulle Alpi un’attività sempre più limitata. In particolare, gli impianti a bassa quota, generalmente più accessibili e economici, sono tra i più colpiti. Questa tendenza potrebbe rendere lo sci in alcune aree delle Alpi un’opportunità meno frequente e più costosa, sottolineando l’importanza di monitorare le condizioni climatiche e pianificare di conseguenza.

Sulle Alpi la neve non è mai stata così poca. A causa della crisi climatica, tra cinquant'anni potrebbe non nevicare più sotto i 1.800 metri, una prospettiva che sta mettendo in seria crisi il settore degli sport invernali. A pagarne il prezzo, almeno per ora, sono soprattutto gli impianti sciistici a bassa quota, che in genere sono anche i più economici. Di questo passo saranno sempre di meno le persone che potranno permettersi di andare a sciare. Il video di Michele Bertelli, Federica Bonalumi e Alessandra Tranquillo.

