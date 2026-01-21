Schianto all' incrocio sulla Statale | cade dalla bici e viene sbalzato sull' asfalto

Nella mattinata di oggi, mercoledì 21 gennaio, si è verificato un incidente a Gargnano lungo la statale 45 bis. Un ciclista di 60 anni, residente nella Bassa Bresciana, è caduto dall bici all’incrocio di Bogliaco, riportando ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per le cure del caso.

Incidente nella mattinata di oggi, mercoledì 21 gennaio, a Gargnano lungo la statale 45 bis. Un ciclista di 60 anni, residente nella Bassa Bresciana, è rimasto ferito dopo una caduta avvenuta all'incrocio nella frazione di Bogliaco.Secondo le prime informazioni, un'auto sarebbe uscita da uno stop.

