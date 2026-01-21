Sanità Decaro e Pentassuglia incontrano i dirigenti Asl sui Pronto soccorso

Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, l’assessore alla Sanità Donato Pentassuglia, insieme al direttore del dipartimento Salute Vito Montanaro e alla direttrice dell’Aress Lucia Bisceglia, hanno incontrato i dirigenti delle aziende sanitarie locali. L’obiettivo è affrontare le questioni relative ai Pronto soccorso, garantendo un confronto diretto e condiviso per migliorare la gestione dei servizi di emergenza.

