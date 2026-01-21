Maxi blitz a San Basilio | sequestro da 5 milioni di euro alla piazza di spaccio del bar della coltellata

Nella zona di San Basilio, è stato eseguito un importante intervento delle forze dell’ordine volto a contrastare l’attività di spaccio nella piazza nota come

Maxi blitz a San Basilio contro la piazza di spaccio conosciuta come "bar della coltellata", in via Corinaldo. Il quartiere si è svegliato all'alba con un imponente dispiegamento delle forze dell'ordine. Secondo quanto appreso, è scattato il sequestro di beni per un valore complessivo di 5.🔗 Leggi su Romatoday.it

Maxi sequestro di beni a San Basilio, c’è anche un terreno ad ApriliaAPRILIA – Un maxi blitz della polizia a Roma ha riguardato anche la provincia di Latina. Gli agenti della Divisione Anticrimine stanno eseguendo un sequestro di beni da cinque milioni di euro nella ... radioluna.it

