Maxi blitz a San Basilio | sequestro da 5 milioni di euro alla piazza di spaccio del bar della coltellata

21 gen 2026

Nella zona di San Basilio, è stato eseguito un importante intervento delle forze dell’ordine volto a contrastare l’attività di spaccio nella piazza nota come

Maxi blitz a San Basilio contro la piazza di spaccio conosciuta come "bar della coltellata", in via Corinaldo. Il quartiere si è svegliato all'alba con un imponente dispiegamento delle forze dell'ordine. Secondo quanto appreso, è scattato il sequestro di beni per un valore complessivo di 5.🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

