Samardzic e qualcun’altro | il Napoli ha bisogno di innesti

Il Napoli si prepara a intervenire sul mercato per rinforzare l’attacco, dopo aver deciso di cedere Lang e Lucca. La squadra necessita di innesti qualificati per migliorare le prestazioni offensive e tentare di recuperare una stagione complicata. Tra i nomi che emergono, Lazar Samardzic si inserisce tra le possibili soluzioni per un intervento mirato e strategico, volto a rafforzare il reparto avanzato e rilanciare le ambizioni stagionali del club.

Prima servirà cedere Lang e Lucca, poi ci si butterà su due acquisti. Il Napoli ha bisogno di rinnovare lì davanti, almeno per provare a recuperare una stagione che sta quasi diventando fallimentare Tra i nomi che stanno tornando di attualità c’è quello di Lazar Samardzic. Il centrocampista serbo, già seguito in passato dal club azzurro, è di nuovo finito nel mirino della dirigenza. Il suo profilo piace perché può giocare in più ruoli a centrocampo e perché ha qualità tecniche importanti. Il prezzo fissato dal club che ne detiene il cartellino si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Samardzic rappresenterebbe un rinforzo utile soprattutto in fase offensiva, capace di dare più fantasia e soluzioni tra le linee.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Caso Allegri Oriali, Cesari duro: «Se qualcuno offende qualcun altro, non può più restare in campo!». L’analisi dopo quanto successo in Napoli MilanDopo l’incidente tra Allegri e Oriali nel Napoli Milan di Supercoppa, Graziano Cesari si esprime duramente: «Se qualcuno offende qualcun altro, non può più restare in campo».

