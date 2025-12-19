Caso Allegri Oriali Cesari duro | Se qualcuno offende qualcun altro non può più restare in campo! L’analisi dopo quanto successo in Napoli Milan

Dopo l’incidente tra Allegri e Oriali nel Napoli Milan di Supercoppa, Graziano Cesari si esprime duramente: «Se qualcuno offende qualcun altro, non può più restare in campo». La sua analisi mette in luce l’importanza del rispetto tra calciatori e allenatori, sollevando riflessioni sul comportamento in campo e sulle conseguenze che episodi del genere possono avere sullo sport.

Caso Allegri Oriali, Graziano Cesari ha commentato così quanto successo al termine di Napoli Milan di Supercoppa. Graziano Cesari, ex arbitro, ha parlato ai microfoni di Radio Tutto Napoli per parlare del caso Allegri Oriali avvenuto durante Napoli Milan di Supercoppa. ZUFFERLI – «In diretta mi è sembrato molto strano il comportamento di questo giovane arbitro. Essendo una partita secca mi aspetto più decisionismo. Non mi ha convinto assolutamente e ho espresso i miei dubbi in diretta tv. Ogni partita fa storia a sé. Nelle finale ci vuole un'altra intraprendenza. Ha perso con l'errore su Hojlund e almeno il mancato giallo a Rabiot e poi è successo quello che è successo nel corso della partita.

