Salute diagnosi e studio della narcolessia | scende in campo l’Intelligenza Artificiale

L’uso dell’Intelligenza Artificiale nel settore sanitario sta aprendo nuove prospettive per la diagnosi e lo studio della narcolessia. Recentemente, il Centro di ricerca Airi del Tecnopolo di Modena ha avviato una collaborazione con la casa farmaceutica Takeda, Giappone, per sviluppare strumenti innovativi. Questa partnership mira a migliorare la comprensione e la gestione di un disturbo neurologico complesso, favorendo approcci più precisi e tempestivi.

L'Intelligenza artificiale al servizio anche di un disturbo neurologico molto complesso come la narcolessia: è stato siglato un contratto di collaborazione che va in questo senso tra il Centro di ricerca interdipartimentale Airi del Tecnopolo di Modena e la maggiore casa farmaceutica del Giappone, la Takeda. Ieri una delegazione nipponica ha fatto visita a Unimore per dare il via a un progetto multidisciplinare sulla diagnosi e lo studio della narcolessia con l'IA. L'obiettivo, spiega l'Università di Modena, vuole mettere insieme ricerca clinica, industria farmaceutica e ricerca accademica, con un'attenzione particolare alla cataplessia – un sintomo cardine della narcolessia di Tipo 1 – e ai metodi diagnostici e analitici innovativi, inclusi approcci basati sull'analisi dei dati video.

