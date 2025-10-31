La crociata del cardiologo legnanese Antonino Mazzone contro l’Intelligenza artificiale | Non sostituirà mai un medico nelle diagnosi rischi per la salute

Legnano (Milano), 31 ottobre 2025 – L'intelligenza artificiale non ha carattere né empatia, non può produrre nel paziente alcun effetto umano e l'umanità è parte integrante della cura. Senza l'anima, non c'è il medico". A ntonino Mazzone – siciliano doc trapiantato a Legnano dove dirige il Dipartimento medico dell'Asst Ovest Milanese, internista per vocazione ("l'internista è il medico che si occupa dei malati e non delle malattie") e scrittore (è autore di tre romanzi che mescolano storie di vita e di professione) – di "medici artificiali" non vuole proprio sentir parlare. "È una definizione che fa schifo", sentenzia lo specialista, spiegando (in un’intervista all'Adnkronos Salute) le ragioni del suo rifiuto per un termine ormai sdoganato anche dalla letteratura scientifica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

